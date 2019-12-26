馬英九輔選洪孟楷，比出洪孟楷7號手勢。（戴上容攝）

選戰逼近，前總統馬英九26日上午到淡水陪同國民黨新北市第一選區立委候選人洪孟楷助選，除了到淡水福佑宮參拜、掃街外，馬英九也到阿給攤位體驗但「一日頭家」，場面熱鬧。

馬英九參拜完淡水福佑宮後，陪同洪孟楷到淡水老街拜票，大批支持者圍繞熱情高喊「馬英九我愛你」、「洪孟楷加油」，兩人還到阿給魚丸店當起「一日店長」，並品嘗淡水美食，民眾看到馬英九、洪孟楷紛紛向前搶著合影，馬英九對拍照邀約也是來者不拒，展現高人氣與親和力。

馬英九表示，到淡水來替洪孟楷加油是非常理直氣壯的事情，他擁有非常高的學歷、人氣，而且謙沖為懷，優秀表現大家有目共睹，洪孟楷也在很多場合為國民黨、中華民國發聲，希望大家可以支持為大家服務的年輕人，讓他為淡水建設努力。

洪孟楷說，馬英九總統近來頻為立委候選人輔選，今天特將最寶貴的時間，留一整個上午給淡水的鄉親們，馬英九總統前一個月也曾到林口掃街，當時人氣之高，人氣之旺，今天到淡水也同樣展現高度人氣，懇請大家支持國民黨、洪孟楷。

(中時 )