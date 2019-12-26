裕榮食品使用過期原料製作的零食。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

生產「蝦味先」的老字號零食商裕榮食品2017年遭檢舉使用逾期原料，柴魚粉甚至過期3年，犯罪所得2548萬餘元。高雄地院26日宣判，裕榮公司違反食安法、販賣逾期食品情節重大，足以危害人體健康，罰金3000萬元；判88歲老董洪宗喜2年，蘇姓廠長2年10月、謝姓採購經理2年6月、廖姓副廠長無罪，可上訴。

對於使用逾期原料製造零食引發食安風暴，裕榮曾發出道歉聲明，指是同仁誤將逾期的柴魚精粉、無水檸檬酸及紅麴粉等原料存放倉庫，才導致誤用。

當時檢方查出，裕榮負責人洪宗喜、蘇姓廠長、謝姓採購經理、廖姓副廠長四人涉嫌從2014年5月間起，為降低成本，放任員工自倉庫內領取已逾有效日期1至3年不等之製造「蝦味先」調味粉使用之無水檸檬酸、柴魚粉等食品添加物及原料，及製造「發芽大豆養生粉（紅麴）」之原料紅麴粉後，製造「蝦味先日式照燒」、「蝦味先蜜烤魷魚」、「蝦味先泡菜」、「蝦味先墨西哥煙燻」及「大豆發芽養生粉（紅麴）」等五項產品。

檢方估算，裕榮以每包10元不等之價格，販售予不知情全台百貨公司、超市、商場、零售業者，再轉售予不知情之通路商及不特定消費者，共賣出254萬8012包，以批發價格每包約10元計算，至少詐得2548萬120元。

事件爆發後，高市衛生局勒令裕榮暫時停業，並查扣2371公斤產品和原料、開罰720萬元。高雄高等行政法院認為一事不二罰，判衛生局敗訴並返還罰金，全案可上訴。

一審合議庭認為，洪宗喜、蘇姓廠長、謝姓採購經理三人違反67罪犯行明確、罪證確鑿；廖姓副廠長則因檢察官舉證不足以證明犯罪、遭判無罪。全案可再上訴。

(中時 )