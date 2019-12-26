冷冷冬天也能吃健康！新北市景觀處推薦民眾，可選擇容易種植的草莓、茼蒿以及芝麻菜，既好吃又好看。民眾可在自家或鄰里空間種起蔬果，既能感受植物生命力喜悅，也能聯繫家人之間的情感。

草莓為甜點常用食材，內含大量維他命C與胡蘿蔔素。想種出漂亮碩大的草莓，應注意將買來的植株移至較大的盆子，讓根系好好生長；放置於陽台等日照充足且涼爽的地方，並約半個月施一次肥；澆水採少量多次進行，保持土壤略為濕潤，避免積水，且應避免將水淋到葉片或果實，否則易發霉腐爛。

一般菜苗店皆可以買到茼蒿菜苗.。（圖取自新北市景觀處官網）

冬天是最適合吃火鍋的季節，吃火鍋怎麼能少了茼蒿！由於適宜茼蒿發芽的溫度為15至20度，因此可對種子冷處理，先浸泡4小時，再將種子撈起，冰箱冷藏4小時後即可播種，可增加成功率。栽種時亦需注意澆水量，保持土壤略為濕潤即可。

芝麻菜一般用於製作沙拉，具有淡淡迷人的芝麻味。富含抗氧化劑，又含維生素K，對骨骼有益。播種時應挑選排水性好的土壤，並避免種太密集。

景觀處表示，種菜不一定要大面積空間，新北市向社區鄰里推廣可食地景，即是推廣於屋頂、陽台或開放區域閒置空間，打造自家食材庫，同時也能綠美化生活空間。

(中時電子報)