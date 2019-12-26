台北市長柯文哲花東後援會長林冠任昨在臉書發文指對民進黨徹底失望，他跟太太說「不如我們一起票投國民黨總統候選人韓國瑜」，說不定韓會贏，韓贏了民進黨就會提罷免韓，這樣就有機會換掉「草包、蔡包」了。柯文哲26日說，什麼時候貼出來的？嚇一跳。

林冠任在臉書指出，看到側翼做新聞抹黑柯文哲施政全台最低，已對民進黨徹底失望，他說，要太太一起票投韓，說不定韓贏了，民進黨就會提罷免，就有機會換掉這兩包。

他說，雖然這機會很小但拚了，且韓國瑜自己沒有那麼賭爛，民進黨和蔡英文總統是賭爛到爆了。

林冠任強調，既然民進黨政府幹得沒有國民黨好，那麼，投韓國瑜又怎樣？他還說，問問高雄人，高雄韓國瑜執政，有比前市長陳菊執政爛到吃樹皮了嗎？他投韓是賭一個民進黨選後罷免韓的機會，反正民進黨說民調贏很多，所以韓也不會贏，真的放心投沒差。

他表示，民進黨說很多次想罷免韓，就給民進黨一個表現的舞台，韓沒上，那我們投誰根本沒差，若韓上了，就能看看民進黨是不是一個說話算話的政黨，「我不是選韓國瑜，我是選一個賭博」，比單純投蔡總統有意義多了。

柯文哲今被議員游淑慧問到是否要支持者投韓？還是先派人出來試水溫？柯文哲回應，有在想是否投親民黨總統候選人宋楚瑜，另還有第4個選項不要投，對於林冠任貼文，他問，什麼時候貼出來的？嚇一跳。

(中時 )