資深媒體人韋安指出，靠著有意或無意被造勢，韓的時運又開始轉了。(擷取自韋安臉書)

國民黨總統候選人韓國瑜昨在電視政見發表會上提及，台灣現在真正的危機，是「蔡英文總統」被身邊的人架空了。此外，韓說針對楊蕙如網軍謀殺外交官，蔡也沒講話，「是讓網軍199吃到飽嗎？」資深媒體人韋安則直言，靠著有意或無意被造勢，韓的時運又開始轉了。

韓國瑜昨提及，蔡被貪官汙吏包圍，沒有能力看穿現狀也無力改變，連民進黨創黨元老也幾乎都看不下去，監委陳師孟約談法官蔡總統沒講話，楊蕙如網軍謀殺外交官，蔡總統也沒講話，是讓網軍199吃到飽嗎？韓直言，蔡沒辦法真正以身作則分出善良跟邪惡的人，沒辦法創建有效率清廉的團隊。

對此，韋安在臉書指出，上週六挺韓、罷韓遊行、禮拜一被黑「強抱小孩」、禮拜二上博恩秀以及昨天韓在政見發表會上，批蔡英文網軍199吃到飽。他認為，這些連續性，有意或無意被造勢，韓的時運又開始轉了。

網友則表示「真看不慣抱小孩也能黑成那樣」、「明顯感覺風向變了」、「黑韓還會使賤招的」、「一定要提防民進黨繼續喪心病狂出垃圾步」、「1450一定會反串韓粉攻擊博恩，把韓市長拖下水」、「對韓國瑜這樣口不出惡言的正人君子，竟然可以舖天蓋地的黑韓，而且還黑的如此沒格調。幸好舉頭三尺有神明，越是不擇手段的打壓，越是讓中間選民反彈」。

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(中時電子報)