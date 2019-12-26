民進黨「網路宣傳2.0計劃」，其中「2018左訓中心」是其中一支。（黃福其攝）

民進黨「網路宣傳2.0計劃」的「武器盤點」，把府院黨的官方社群平台都納入其中。（黃福其攝）

民進黨網軍關係圖。（邱毅提供）

民進黨二代網軍重要人士。（邱毅提供）

國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委候選人邱毅組成的「耀正毅」連線，上午第三次開「民進黨的暗黑網軍」記者會，公布民進黨中央的二代網軍計劃，由曾任職民進黨新境界文教基金會的網路高手甯祥豪成立「深口袋行銷公司」操盤，進行打藍、黑韓、抹紅媒體，直指民進黨中央就是黑韓產業鍊的源頭，呼籲黨主席卓榮泰出來說清楚。

邱毅指出，民進黨2018年由南風整合行銷公司進行網軍作戰，但去年底九合一仍大敗，改由曾任職新境界文教基金會的甯祥豪組成「深口袋行銷公司」，向民進黨中央提出「網路科技新媒體趨勢計畫」，蔡英文總統及民進黨多位高層親自聽取甯的簡報，而後擬出「網路宣傳 2.0計畫」，以「2018左訓中心」為代號，進行網路戰。

他說，甯祥豪極會操縱議題，過去就透過網路帶風向，製造國民黨馬英九、吳敦義、朱立倫及王金平的矛盾，使其心結越深；部分媒體被抹成紅媒，主要也出自其手。韓國瑜從去年底當選高雄市長的高人氣，被利用各種議題一路打成「草包」，在年輕族群被討厭，也是其戰功；其操作手法就是用網軍在各大社群帶風向，再由綠媒接力報導、評論，發酵議題。

邱毅說，民進黨的一代網軍就是精湛民調、大無畏實業公司，以及 2017年的惟勤公關，惟勤董事長賴勁麟就是與網軍熟悉的新北市立委候選人賴品妤之父；惟勤之後就是南風行銷整合，負責人葉振興是洪耀福兄弟好友；之後由甯祥豪的深口袋公司接手。

他，甯祥豪報告給蔡英文及黨高層的「網路科技新媒體趨勢計畫」，內容包括「國內各政黨的新媒體經營」，對網路及第三勢力有深入分析、針對PTT作簡報分析，也以柯文哲網軍作為敵手分析；雙方合作後，深口袋公司同樣每半個月向黨中央成果匯報，提出南風更詳盡的成果數據。

邱毅說，深口袋的網軍精銳盡出，主力是表面在勞陣、曾任南風專案經理的歐名凱，以及蔡英文表姐林美珠之子吳孝銓，另有新北市議員陳文治秘書林秉宥，以及南風董事賴致遠、新境界文教基金會的李若寧等。

他說，主要攻擊對象國民黨、韓國瑜、吳敦義之外，一開始建立粉專叫「記者別鬼扯」，後來改成「媒體別鬼扯」，媒體若不聽話、接受收編，就抹紅成紅媒，要讓所有媒體都服從「蔡女皇」。蔡英文問很多人「台灣價值」，但抹黑、抹紅、控制媒體記者，叫台灣價值嗎？

對於韓國瑜的「新莊王小姐事件」及王小姐600萬事件，邱毅也喊話，要甯祥豪說明如何放謠言帶風向；先前有位假韓粉「應鳴天」，對外自稱是韓粉絲團小編，假裝說漏嘴指韓收大陸的錢，後來被媒體追蹤曝光，應鳴天的背後，就是甯祥豪及吳孝銓。相形之下，楊蕙如只是底下的小咖，因為楊的上線是湯文馨，湯的上線是賴致遠，賴的上線是甯祥豪。

張顯耀強調，「二代網軍」是民進黨自取的名稱，根據內部建構網軍的計畫書綱要，提到「議題分散─敵我意識模糊」、「友軍倒戈─第三勢力收割」，如此把台灣的政黨關係變敵我關係；其中一欄「武器盤點」還把府院黨的官方社群平台都列入，這是民進黨執政後把國家資源當武器，拿國家機器來醜化對付國民黨、第三勢力，在野黨如何競爭？尤其暗黑網軍的經費來自與民進黨簽約、政府標案、政府補助等，民進黨至今不敢說清楚。

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