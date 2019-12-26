農糧署近日公布甘藍育苗場售出情形，12月中旬的甘藍（高麗菜）出貨量達529萬株，較前一旬增加56萬株，已連續7旬亮起紅色警示燈號，提醒農民甘藍的種植數量已達警戒值。

自10月中旬起，農糧署對甘藍育苗出售的情形就已亮起紅燈示警，這批甘藍預計在本月底開始收成，目前雖然尚未反映在價格上，但11月中、下旬連續亮起2盞紫燈，預計將在1月底、2月初時收成，是否會反映價格上仍有待觀察。

農糧署的大宗蔬菜播種量及供苗預警系統中共有4種燈號，390萬株以下為綠燈，390～540萬株為黃燈，540～600萬為紅燈代表警戒，600萬株以上則是紫燈代表超種。

農糧署作物生產科分析，很多農民是看當下菜價去決定是否要種植，卻忽略70天後採收是否會價跌，因此預警系統的燈號就是要來提醒農民，以目前連7旬亮紅燈的狀況來看，種植數量已相當緊繃。

作物生產科指出，隨著年節將至，高麗菜需求量也會增加，但今年整體價格維持在每公斤11元以上，比起往年來的平穩，但也因氣候太好，產地在8月下大雨後，幾乎都沒有什麼雨勢，造成蟲害比往年多，加上入秋後日夜溫差大，許多甘藍的葉緣變得有些焦黃，影響了賣相。

(中時 )