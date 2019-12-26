調查班56期26日在調查局舉行結業典禮，蔡英文總統（中）出席致詞並頒獎給結業第一名的陳郁雯（右1）新科調查員。(鄧博仁攝)

總統蔡英文今天主持調查班第56期結業典禮，期勉調查局生力軍掌握趨勢提升專業知能、堅守崗位發揚團隊榮譽。

據《中央社》報導，調查局今天舉行調查班第56期結業典禮，本期共有99名學員結訓，平均年齡26.81歲。結業典禮由總統蔡英文主持，國安會秘書長李大維、法務部長蔡清祥等人到場觀禮。

蔡總統致詞時表示，調查局是打擊犯罪、維護國安的重要機關，她過去連續3年主持結業典禮，今年一定要代表國家歡迎學員正式加入調查局團隊，為社會貢獻自己的力量。

(中時 )