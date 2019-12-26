蔡英文出席頒獎給新科調查員 16:562019/12/26 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 調查班56期26日在調查局舉行結業典禮，蔡英文總統（左3）出席致詞並頒獎，頒獎典禮前，與獲頒第一名結業的陳郁雯（後排右1）新科調查員們合影留念。(鄧博仁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 調查班56期26日在調查局舉行結業典禮，蔡英文總統（中）出席致詞並頒獎給結業第一名的陳郁雯（右1）新科調查員。(鄧博仁攝) 總統蔡英文今天主持調查班第56期結業典禮，期勉調查局生力軍掌握趨勢提升專業知能、堅守崗位發揚團隊榮譽。 據《中央社》報導，調查局今天舉行調查班第56期結業典禮，本期共有99名學員結訓，平均年齡26.81歲。結業典禮由總統蔡英文主持，國安會秘書長李大維、法務部長蔡清祥等人到場觀禮。 蔡總統致詞時表示，調查局是打擊犯罪、維護國安的重要機關，她過去連續3年主持結業典禮，今年一定要代表國家歡迎學員正式加入調查局團隊，為社會貢獻自己的力量。 (中時 ) #新科 #調查員 #頒獎 #蔡英文 #出席 也許您會感興趣 推薦閱讀 選情拉鋸 大韓黑王浩宇：蔡英文沒有穩贏！ 10:242019/12/24 政治 蔡英文一耍狠，民進黨就翻船 04:102019/12/25 時論廣場 政見會／韓國瑜批：台灣真正危機是蔡總統被架空了 14:162019/12/25 政治 台灣目前問題 韓國瑜：蔡英文當總統 14:592019/12/25 政治 政見會／ 蔡提馬王政爭 批特偵組被國民黨當成鬥爭工具：這個就是東廠 15:112019/12/25 政治 政見發表 蔡英文酸韓國瑜：坐在浴缸裡當成大海 16:352019/12/25 政治 與韓交火 蔡幕僚：小英第二輪第三輪都有脫稿 17:252019/12/25 政治 短評》想要為蔡英文說句話 17:472019/12/25 政治 面對學歷造假質疑 陳玉珍完爆蔡英文 20:272019/12/25 政治 韓稱台灣真正危機 是蔡被架空 04:102019/12/26 政治要聞 政治熱門新聞 最新封關民調 蔡支持度 網看完：會笑死 - 政治 要贏了？網：韓最後一支穿雲箭是它 - 政治 學生模擬投票結果嚇人 網傻眼：韓國瑜的票也太誇張 - 政治 狂圈粉！韓國瑜上《博恩》效果卓越 網估年輕票將大增 - 政治 急了？王浩宇吐真言：韓國瑜可能贏… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。