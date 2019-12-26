客運北花線大復康巴士擁有身障空間與升降設備。（陳祐誠攝）

交通部公路總局為北花線客運打造專屬車輛。（陳祐誠攝）

蘇花改將於明年1月6日全線通車，台北－花蓮間客運也會同步啟動，交通部公路總局今日曝光專為北花線打造的大復康巴士，車輛外觀及內裝導入美學設計，讓乘客從車內、車外都能享有美的視野。

大復康號設計是由公路總局與經濟部工業局、台灣創意設計中心合作，首度將美學設計導入客運車輛，採用簡約風格及融入在地元素進行設計，希望改變以往客運車輛給人五彩繽紛、資訊雜亂及材質不佳的印象，打造北花線專屬的客運質感。

未來南港－花蓮路線將由統聯及台北客運營運，統聯客運三排椅全票價320元、半票205元，1月6日至2月5日提供半票優惠，平日往返各30班，假日則到40班；台北客運三排椅全票價320元、半票208元，四排椅全票價266元、半票171元，1月6日至21日提供半票優惠，22日至29日則有85折優惠，平日往返各28班，假日為32班。

板橋－花蓮路線由首都客運營運，三排椅全票價352元、半票226元，1月6日至2月5日提供半票優惠，平日往返各34班，假日則到46班。

公路總局表示，北花線總共有85輛車、127名司機投入營運，全新打造的車體則有11輛，民眾若想搭乘大復康巴士，可以在各業者官網上鎖定特定時間。統聯客運今日下午1時可開放訂票，首都客運及台北客運則是到12月31日中午12時，開放網路訂票。

(中時 )