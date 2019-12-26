華夏科技大學設計學院與杉木藝術共同發起耶誕節藝術家聯展，展覽名稱為「滋蔓」。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學設計學院與杉木藝術共同發起耶誕節藝術家聯展，展覽名稱為「滋蔓」。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學設計學院與杉木藝術共同發起耶誕節藝術家聯展，展覽名稱為「滋蔓」。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學設計學院與杉木藝術共同發起耶誕節藝術家聯展，展覽名稱為「滋蔓」。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學設計學院與杉木藝術共同發起耶誕節藝術家聯展，展覽名稱為「滋蔓」，於12月7日至1月12日與Quel Cafe'克爾民有二號公園店、玩逗樹桌遊咖啡-南京三民店、彼得好咖啡永和頂溪店、彼得好咖啡新莊店、彼得好咖啡南門店等多家咖啡店展出。

展覽名為「滋蔓」，其含義為：「滋」，來到這裡，期許你透過畫作、透過咖啡，讓生活多一分滋味與養分，讓自己多一分熱忱與愛，透過聯結，透過展覽，更希望能讓這份愛「蔓」延開來，希望在這個耶誕節的日子裡，藉由滋蔓Spread插畫創作聯展，帶給許多觀賞者溫暖。

華夏科計大學表示，該活動共有18位藝術家參與展出，是由專職藝術家、該校數位媒體設計系師生、插畫藝術家、壁畫設計師、平面設計師、音樂人等多方面的人才聚集而成的聯展。

展覽的主辦人張家榕和同為藝術家的華夏科技大學謝璨羽老師都認為，展覽是一種享受，藉由多位藝術家的作品在多個空間裡產生的化學效應，讓觀賞者可以藉由一個展覽的享受，到進一步去收集其他五個咖啡廳聯展的享受，讓五種不同咖啡的味道加上五個不同展覽的體驗，去跟環境與時空對話，讓這個耶誕節有不一樣的溫暖感受。

(中時 )