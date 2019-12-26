總統府秘書長陳菊26日上午陪同新竹縣第二選區立委候選人鄭朝方，到竹東中央市場掃街拜票發車香片，陳菊稱讚鄭朝方是很優秀的年輕人，目前民調領先，但要化為選票，希望新竹縣民支持鄭朝方，給新竹縣改變的機會。

陳菊和鄭朝方由竹東客家傳統市集協會理事長胡崑龍陪同，逐攤向攤商及菜籃族拜票，吸引熱情支持者爭相拍照合影，鄭朝方也一一向選民握手懇託支持，互動相當熱絡，也有熱情攤商送上鳳梨、菜頭、蒜、粽子，支持者不時高呼「勢（4）如破竹投4號」、「當蒜！」

陳菊說，這次新竹真的不一樣了！她深刻感受到鄉親對鄭朝方的肯定和支持，新竹縣鄉親已經看見鄭朝方的努力與認真，才會在民調數據都顯示鄭朝方穩定領先，選戰剩下16天，更希望民調領先能化為選票。

陳菊並對鄭朝方掛保證說，「這樣優秀的人才，未來在國會爭取地方發展建設和福利，會來全力相挺鄭朝方所推出的政見，請鄉親不要猶豫，堅定支持他前進國會，他是唯一的選擇！」

鄭朝方感謝陳菊再次蒞訪給予支持鼓勵，強調選戰進入倒數階段，雖然目前支持度持續領先，但他不敢鬆懈，會一步一腳印，尋求選民認同與支持，讓他能前進立法院為民服務。

(中時 )