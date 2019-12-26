前行政院長游錫堃（右二）26日上午陪同台中市第四選區立委候選人張廖萬堅（右一） 到台中市南屯市場拜票。（黃國峰攝）

前行政院長游錫堃26日上午陪同台中市第四選區立委候選人張廖萬堅到台中市南屯市場拜票，其中也有著跟著妻子回台灣的洋女婿，送上菜頭、蔥等吉祥物。（黃國峰攝）

前行政院長游錫堃26日上午陪同台中市第四選區立委候選人張廖萬堅到台中市南屯市場拜票，不少婆婆媽媽看到游錫堃紛紛拿起手機要合照自拍，市場內熱鬧滾滾，不少民眾給予張廖萬堅鼓勵，游錫堃盛讚張廖萬堅得到好幾次公督盟認證優秀立委，推動國家語言法的立法不遺餘力，是個地方服務很扎實，國會論述能力又很強的好立委。

游錫堃首先贈上「必勝達摩不倒翁」祝福他在政壇屹立不倒，指出這屆立委他非常認真，台灣現在面臨中國霸權崛起，美國戰略改變，對台灣的衝擊很大，必須要有向他這樣的委員，繼續留在國會，擔任蔡英文總統的後盾。張廖萬堅的地方基礎很雄厚，民調也不錯，但是不能大意，要加把勁，剩下十幾天而已，要好好努力。

張廖萬堅表示「水牛伯」游錫堃，是台灣堅韌力的象徵，這一區在傳統上雖是藍大於綠的地區，但在我的努力下，加上「水牛伯」加持我生命的韌性，我會在這一區繼續的生根紮根，我也有信心，只要肯定我、認同我的不分黨派的選民，出來支持我，我一定能夠連任，繼續為地方來服務。

市場內人來人往，許多民眾看到游錫堃更驚呼是本人，紛紛主動拍照留念，看到張廖萬堅也比出六號，說我們一定支持你，也有攤商熱情送出蒜頭、蔥、包子、粽子、菜頭等，祝他高票當選，一路下來，身旁助理人手都提滿了吉祥物，也有民眾當面向游錫堃表態支持，游錫堃回說，不只要投不分區立委，也要記得票投張廖萬堅，留他下來守護國會，當蔡英文後盾。

(中時 )