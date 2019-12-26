蔡英文總統連任辦公室今天推出《大仁哥的心內話》二部曲的改革篇，陳建仁副總統提到推動年金改革時遇到強大阻力，讓他一度考慮暫緩，但蔡英文認為對的事就該堅持下去。他也透露身為天主教徒的他在推婚姻平權時，很多神父罵得很兇悍，他仍是義無反顧。

陳建仁在今天公布的影片中，透露當時推動年金改革和婚姻平權時的許多「小秘密」，他說，三年多前他就任副總統時的一個想法，就是認為自己只是一個備位元首，總統交代任何事情他使命必達就行了。

所以當蔡英文總統提出要他擔任年金改革委員會召集人時，他笑著回答蔡「當時講（要陳當副總統）的時候，好像沒講到這一點！」

陳建仁強調，年金改革主要是早期軍公教年金制度設計的不是很恰當，像是十八趴優惠存款、所得替代率接近百分之百等等，很多人都覺得這不是一個可以永續發展的年金制度，前總統陳水扁和馬英九想改革都沒有辦法成功，就是因為有很大的阻力。

他透露，當時大家也在討論是否要等到第二任的時候再說，第一任就不必要做這種轉型的工作，但蔡總統說這是我們全面執政的機會，應該把握很好的機會，把錯的制度給改過來。重點是要針對錯誤的制度進行修正，而非針對任何個人。

陳建仁提到改革過程中，每次他跟蔡總統講說，這個年金算一算必須要砍多少，「她每次就說不行啦！這樣很多軍公教人員，尤其比較少年金的人會沒有辦法過好的生活」，所以就設計了最低給付額，也要求過程一定要漸進，讓軍公教生活過得去也要有尊嚴，「這可以看到她那個慈悲、善良的面」。

至於婚姻平權，陳建仁表示，這件事情是台灣一定要面對的人權問題，這些人生活在相當困難的環境當中，人權保障機制都沒有，當時也面臨宗教團體的反對，但就他一個教徒的角度來講，這件事情真的是要「行公益、好憐憫、存謙卑的心」。

他也透露自己碰到很多教會的朋友，「不瞞你說，我們天主教有些神父也對我批評得很凶悍，太太的臉書裡面也常常傳來罵我的話，我太太當然很不忍」，但是他說，自己是扮演人權委員會召集人角色，當然要從人權保障角度來考量，台灣才能在世界上被尊重，而且世世代代子子孫孫才能夠享受很好的人權的保障，「這個我義無反顧」。

(中時 )