連鎖餐飲集團六角（2732）第四季淡季營運續強，並瞄準2020東京奧運商機強攻日本市場，力拚「Chatime日出茶太」明年日本店數翻倍。六角今日股價開高後放量穩揚，最高上漲3.94％至171.5元，早盤維持近2.5％漲幅，領漲觀光類股。

六角2019年1～11月自結合併營收45.25億元，年增達30.08％，續創同期新高。前三季歸屬母公司稅後淨利達3億元，年增高達1.7倍，已提前改寫歷史新高，每股盈餘7.72元，較去年同期3元跳增，亦創上市以來新高。

六角受惠「Chatime日出茶太」全球積極展店效益顯現，今年單月營收均維持逾2成年增率。在各地經銷夥伴展店腳步未趨緩、東南亞市場同店營收維持高成長帶動下，第四季淡季單月營收續強，本季展店效益預計明年首季即可顯現。

此外，在今年掀起珍珠熱潮的日本市場，六角透過關東、關西地區代理商強強聯手合擊，以單月1.5店的高速展店，「Chatime日出茶太」名古屋店預計明（27）日開幕，成為日本第24家據點，已較去年底9家暴增達15家。

六角昨（25）日宣布攜手日本「玉」拉麵集團旗下Good Standard公司，正式授權「Chatime日出茶太」品牌代理權，合力拓展日本福岡珍珠奶茶市場，雙方目標明年至少新展10家店，配合既有關東、關西代理商持續積極展店，目標明年日本總店數倍增至50家店。

六角董事長王耀輝接受日本媒體「The Daily NNA」專訪時表示，日出茶太的日本主力客群為15～30歲、7成為女性。同時，8成店面位處非觀光景點地區，但非觀光景點店面銷量是旅遊景點店面的2倍，顯示日本在地消費者為主要客群。

展望後市，六角規畫每年全球店數年增達30％為新展店數目標，朝3年內達2000家目標邁進。預期明年加拿大可望達成百店里程碑，印尼則將啟動「跳島策略」持續擴大市占率，菲律賓進入加速展店期、日本2020東奧則有可觀商機。

投顧法人認為，六角基本面營運表現仍位處餐飲族群前段班，看好今年每股盈餘可望達9.97元、幾乎賺近1股本。但今年以來股價大漲、一度飆漲達2倍，現階段股價仍為年初低點的1.62倍、位處相對高位階，建議待回檔後再布局。

(時報資訊)