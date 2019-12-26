《日股》美中局勢樂觀，日經指數早盤收漲0.43％ 11:422019/12/26 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中兩國明年初簽署首階段貿易協議的情勢樂觀，周四日股走高，日經225指數早盤收漲0.43%，為23,885.81點。東證一部指數漲0.34%，為1727.27點。 美國總統川普此前表示，美中兩國很快就會簽署首階段貿易協議，他將與中國國家主席習近平舉行簽署儀式。他表示協議文本正在翻譯，雙方都希望盡快完成此事。 歐美股市仍在休假中，日股交投仍顯清淡，目前大盤成交量僅3.3億股，遠低於30日均量11.7億股。 (時報資訊) #指數 #日股 也許您會感興趣 推薦閱讀 類股良性輪動 台股持續向上 04:102019/12/23 焦點新聞 《日股》生醫、消費股領軍，日經指數小漲0.18％ 11:592019/12/23 財經 《日股》生醫、消費股撐盤，日經指數微升 15:062019/12/23 財經 《日股》假期前獲利了結，日股近持平 11:252019/12/24 財經 《日股》獲利了結，日股近持平0.04％ 15:572019/12/24 財經 《美股掃瞄》美股消息面：俄挺減產＋美中局勢樂觀，油價上揚 09:432019/12/25 財經 《日股》日股早盤收跌0.1％，日產汽車跌幅最大 11:422019/12/25 財經 《日股》日經指數收低0.2％，日產跌至8年新低 15:572019/12/25 財經 董雲裳：美中急需解決科技脫鉤 04:092019/12/26 話題觀察 降低風險增益績效 04:102019/12/26 證券．權證 財經熱門新聞 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 大咖獨厚台積電！死不給三星肥單爆大陰謀 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 助美填上稀土供應鏈關鍵缺口 這公司股價逆天衝 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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