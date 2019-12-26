美中兩國明年初簽署首階段貿易協議的情勢樂觀，周四日股走高，日經225指數早盤收漲0.43%，為23,885.81點。東證一部指數漲0.34%，為1727.27點。

美國總統川普此前表示，美中兩國很快就會簽署首階段貿易協議，他將與中國國家主席習近平舉行簽署儀式。他表示協議文本正在翻譯，雙方都希望盡快完成此事。

歐美股市仍在休假中，日股交投仍顯清淡，目前大盤成交量僅3.3億股，遠低於30日均量11.7億股。

(時報資訊)