健策(3653)大園二廠預計2020年2月完工，第2季加入量產，由於客戶訂單強勁，大園二廠產能可能不足，健策計畫在未來兩年持續投入15億元到16億元資本支出擴產，持續擴大生產基地，受惠於車用IGBT及伺服器產品開始收割，健策總經理趙永昌表示，明年將是「樂觀成長」的一年。

健策站穩均熱片及車用LED導線架領域後，逐步將產品擴大至伺服器ILM扣件及車用IGBT等散熱產品，為因應客戶訂單需求，健策近兩年在大陸及台灣積極擴產，其中大陸無錫二廠已完工，目前正在搬遷設備定位中，無錫廠主要生產伺服器ILM扣件、水冷散熱模組及Pre-Mold導線架，大園二廠預計2020年2月完工，第2季加入量產，未來大園二廠將生產均熱片、水冷散熱模組及EMC導線架等，由於客戶訂單強勁，健策目前還在尋找新土地，並計畫未來兩年將再投入15億元到16億元資本支出，持續擴大生產基地。

就業績來看，產品佈局日益廣泛，成為健策業績進入高成長的推手，其中伺服器可說是推升健策今年業績表現亮眼的主因之一，目前健策在伺服器有均熱片及ILM兩大產品線，儘管今年伺服器市場僅成長5.9%，但ILM年成長43%，預估2020年伺服器年成長5%，而健策因市佔率提升，預估2020年將較今年成長20%，趙永昌表示，公司已拿到不少客戶專案，可望持續成長到2025年。

在IGBT部分，目前健策IGBT已拿到兩家歐洲、一家日本廠及台廠認證，出貨自2019年開始放量，帶動今年IGBT出貨量較去年成長166%，趙永昌表示，IGBT是未來兩到三年公司重點項目，預估2020年IGBT出貨量將較2019年成長2到3倍，公司亦將持續進行Tier 1廠認證，提高市佔率。

健策預估，明年均熱片加IGBT佔比可望超過50%。

健策今年前3季稅後盈餘為5.63億元，年成長56.39%，每股盈餘為4.75元；累計前11月合併營收為49.85億元，年成長17.49%。

健策明年業績看好，獲投信買盤力挺，今天盤中股價強勢大漲，創下2010年8月16日以後新高價。

(時報資訊)