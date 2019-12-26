中橡(2104)厚植在碳黑領域的研發與技術能力，今日在高雄林園區正式啟用全台首座碳黑研發中心。碳黑產業鏈中少有業者同時具備產品開發與製程應用研究能力，因此，中橡斥資上億元、歷時2年多打造專業的研發中心，在橡膠、塑膠及油墨應用領域的相關研究、加工、應用評價設備相當齊全，期望拓展台灣在碳黑領域上更多面向的應用，聚焦開發黑金經濟產業鏈。

中橡董事長辜公怡指出，中橡在碳黑領域中深耕超過40年，服務許多輪胎大廠及橡膠製品廠商，透過技術交流，共同合作開發出高附加價值的碳黑產品，如高耐磨低滾阻輪胎碳黑、超潔淨橡膠製品碳黑等。同時在需求多變市場趨勢下，不同領域的產業追求升級轉型，對碳黑的性能需求也更加嚴謹，期望藉由研發中心的成立，可以開發更廣泛的碳黑應用，研究各式新型的碳黑產品，來帶動中橡本身、甚至是協助台灣整體產業鏈的成長。

由41位專家組成的研發技術團隊，專長背景涵蓋化學、化工、材料、機械、電機、土木等領域，將為中橡集團建立創新產品的自主開發能力，搭建起與客戶應用間的技術服務平台，協助生產提升製程效率。研發中心在規劃時，為落實循環經濟的本質，並因應全球綠能趨勢，設計雨水回收滯洪池，使用省電燈具及有政府公告省水認證的衛浴設備。倉庫屋頂也運用了太陽能發電，加上自然採光的設計，白天作業時不須點燈，每年節省下可觀的能源資源。

(時報資訊)