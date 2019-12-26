43歲的林先生，某次生病時高燒不退、頸部腫脹，就醫發現是嚴重的頸部感染。醫師根據經驗投藥，但他仍發生敗血性休克，進一步檢驗才發現他感染的是具有抗藥性的超級細菌，對症下藥後才撿回一命。長庚醫院以AI開發出超級細菌預測模型，將檢測時間由1至3天縮短到幾秒鐘，成為對抗微生物感染的一大利器。

在抗生素濫用的情況下，細菌的抗藥能力不斷增強。以金黃色葡萄球菌（SA）為例，一般使用盤尼西林治療。不到10年的時間，就出現了可對抗盤尼西林的超級細菌MRSA，需使用萬古黴素對抗。不久後，可對抗萬古黴素、超級細菌中的超級細菌hVISA，也隨之出現。這群超級細菌隱藏在其他細菌中，難以被發現。

林口長庚檢驗醫學部主治醫師王信堯表示，嚴重感染症的危險並不亞於癌症，全球每年有600萬人因此死亡，台灣去年則有87萬人死亡。根據世界衛生組織（WHO）的預測，2050年，因嚴重感染症而死亡的人數將超越癌症，而對抗這項危機的關鍵即是及早偵測、及早治療。

在林口長庚、長庚大學、中央大學的合作下，以質譜儀技術加上人工智慧，開發出了超級細菌預測模型，可快速、便宜、正確地鑑定出超級細菌中的超級細菌—究極細菌。檢驗時間由原先的1至3天縮短至幾秒鐘，可達到8成的用藥準確性，協助嚴重感染症患者及時接受治療，避免敗血症，甚至死亡的憾事發生。

林口長庚檢驗醫學部主任盧章智表示，該研究成果已榮獲2017年台北國際發明展金獎，並在去年10月刊登於國際期刊《微生物研究先驅》。這項技術為領先全球的技術，下一步將進行臨床試驗，力拼明年上半年運用於臨床上。

盧章智強調，AI的運用目的在於輔助醫師，而非取代醫師。雖然AI可精準檢測細菌，但經驗療法仍然重要，診斷的過程仍需仰賴醫師的綜合判斷。未來，林口長庚仍將持續進行其他超級細菌抗藥性預測的研究，盼造福更多患者。

(中時 )