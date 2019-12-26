本季開幕戰力退湖人的快艇，26日又在美國時間耶誕節上演洛杉磯內戰，這次快艇仍靠「可愛」里歐納德拿下全場最高35分，終場111比106逆轉擊退湖人，也送湖人4連敗，就算詹姆斯、安東尼戴維斯都告傷癒復出也挽回不了頹勢！

前役因為胸廓肌受傷缺陣的詹姆斯，一開賽手感冰冷，前7次出手全數落空，還被快艇後衛貝弗利頂到「要害」，幸好詹皇在上半場結束前恢復手感，接下來4投3中，帶領湖人打出17比2猛攻，也幫湖人打完上半場，取得63比51領先。

可是快艇隨即展開反撲，靠著里歐納德、保羅喬治兩人合力，打完前3節，把比數追成86平，甚至打到讀秒階段，快艇還以109比105領先，詹姆斯最後41.9秒兩罰中1，路威廉斯最後23秒三分出手不進，把最後一擊機會交給了湖人。

詹姆斯最後3.4秒的三分出手，遭到貝弗利火鍋伺候，原本一開始球權判給湖人，可是裁判重看慢動作後，把球權改判給快艇，湖人只好無奈趕緊犯規，保羅喬治最後1.9秒兩罰俱中，也讓比賽宣告提前落幕，湖人再喊暫停早已無濟於事。

里歐納德除了拿下快艇隊史耶誕大戰最高得分，也有12籃板、5助攻，哈瑞爾18分，保羅喬治17分、5籃板；湖人以庫茲馬25分最高，安東尼戴維斯24分，詹姆斯23分、10助攻與9籃板，湖人近況真的太糟了，詹皇勢必有所回應！

(中時 )