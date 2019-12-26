抓鬼大隊長蔡百修（左）提供反賄選經驗分享及協助，期許在各地檢警合作下，嚴正打擊賄選、杜絕黑金，真正達到選舉的目的。（陳世宗攝）

選戰進入倒數階段！民進黨於12月初成立反賄選小組，宣示反賄選、斷黑金的決心，反賄選小組召集人前法務部長邱太三、執行長連立堅26日與蔡英文台中競選總部執行總幹事何明杰、反奧步召集人吳梓生前局長、徵信社代表、抓鬼大隊隊長蔡百修等召開記者會；呼籲民眾選舉的意義是在選賢與能，鼓勵大家「檢舉賄選，來領1000萬」獎金。

台中市競選總部執行總幹事何明杰說，選賢與能是選舉的真諦。但在各次選舉都有發生賄選被起訴判刑的紀錄，不但造成許多人才因此落選，更造成社會成本的損耗；近期陸續接獲賄選情資，將在彙整可能賄選名單後，提供反賄選小組、徵信社，以及抓鬼大隊同仁重點跟監、追蹤。

民進黨中央反賄選小組召集人邱太三表示，賄選問題政府相當重視，各政黨也有責任，若總統、副總統選舉賄選，檢舉成功者可獲法務部最高獎金1500萬，立法委員賄選者，檢舉成功最高獎金1000萬；他強調選舉應是君子之爭，呼籲各方候選人要「潔身自愛」。

民進黨中央反賄小組成立抓鬼大隊，並且在此次編組擴增人力，分配在各賄選高風險區，讓許多賄選專業戶不敢輕舉妄動。連立堅表示，上屆選舉反賄選有成效，但過去太多檢舉案都不願具名而沒有領到獎金，這次選舉鼓勵一般民眾和徵信社具名檢舉賄選，若不願意出面，也可撥打各地黨部或競選總部電話，民進黨也會協助領取查賄獎金。

今天記者會中民進黨中央出動反賄選宣傳車來進行相關資訊宣導，徵信社也在現場展示相關設備以及擁有豐富經驗的抓鬼大隊隊長蔡百修也提供自己反賄選的經驗分享及協助，讓各地民眾能夠了解「甚麼狀況會發生賄選」、「如何蒐集情資抓賄選」以及「該怎麼做才能預防賄選」，期許在地方與各地檢警合作之下，嚴正打擊賄選、杜絕黑金真正達到選舉的目的。

何明杰強調，民眾如有相關疑慮也可以打台中市競選總部的專線來進行詢問檢舉，台中市競選總部電話為(04)22538888亦可利用黨中央24小時檢舉專線0800-505068來進行檢舉。

(中時 )