2019年即將結束，年內科技週期帶動全球尤其亞洲科技股市值進一步增長，阿里巴巴也基於自身不易被外部環境影響的特性，首次登上亞洲市值一哥的寶座。

日經亞洲評論指出，這是阿里巴巴自2014年上市以來，首次在自然年底時位列亞洲市值最高科技公司。截至20日阿里巴巴市值飆升至5,700億美元，較去年年底大增60％，市值榜前方只有美國科技五強FAAMG以及剛上市的沙烏地巨無霸阿美石油，阿里的增長幅度也遠高如亞馬遜的20％、Alphabet的29％。

報導引述北京咨詢公司億歐國際分析師普拉托諾夫（Ivan Platonov）說法，阿里受益於最大收入來源零售不易受到外部環境衝擊的影響，在外部風險強的2019年成為全球投資者喜愛的標的。

阿里巴巴超越老對手騰訊成為亞洲市值一哥，騰訊2019年內面臨遊戲版號監管、字節跳動崛起等問題。另一方面，在港上市的美團點評市值則快速增長。

(工商 )