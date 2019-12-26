據指出，台灣銀行位於庫倫街，地基達3,000坪的首起規模最大、靠近花博舊址的捷運圓山站西側公辦更新案花博都更案，已預定將在今年底（31日），即下週二與內政部之下的國家住宅及都市更新中心、麗寶集團三方完成簽約，這宗國家住宅及都更中心成立一年多來首件的公辦都更案，將委託麗寶集團作為開發商，出資43億進行開發、投資。

這宗公辦都更案，台銀是最大地主，都更實施面積逾9成土地都由台銀持有。根據先前招標條件，麗寶集團在完成都更開發案之後，還必須把蓋好的大樓建築物包租20年，台銀此次參與該公辦都更案，也將因而活化台銀自有不動產，一併帶進20年的租金收益。

而住都中心則為都更實施者，並且和麗寶為共同建造人，而麗寶集團，則將在該公辦都更案，擔任出資者與開發商的雙重角色。

這也是台銀歷來規模最大的都更案，地基的位置主要位於庫倫街及承德路三段，在捷運圓山站西側，台銀所持有的土地面積高達3,000坪，總樓地板面積大約32,834平方公尺，將近1萬坪，至於公有地主則為台北市，總共持有163平方公尺土地。

相關人士指出，麗寶集團已準備斥資近43億元，打造「數位科技新創產業」及藝術休閒觀光等產業發展，並透過此一開發案，帶動整個北大同地區整體的都更發展。

花博3,000坪開發計畫由麗寶集團拿下，銀行將爭取聯貸商機，這也將是繼雙子星開發計畫之後，金融圈期待的另一潛在聯貸商機，估計屆時應會有30億元左右的聯貸商機可爭取。

而此案的最大地主台銀，先前有為麗寶開融資意向書，麗寶若為該都更開發案而籌組聯貸案的話，台銀出任管理銀行的呼聲在金融圈可說最高。金融圈人士指出，以一般這類BOT案來看，通常會以總投資金額的7成來籌組聯貸案，因此若麗寶發起聯貸案，整個聯貸規模應該在30億元左右。

(工商 )