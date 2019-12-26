民進黨立法院黨團將於31日強勢通過《反滲透法》草案，中華泛藍協會擔憂，一旦該法通過，民進黨不僅會立即對國民黨總統候選人韓國瑜扣紅帽子，選前會抓拿韓國瑜，就連藍營區域、不分區立委候選人也無法倖免，尤其是與對岸往來頻繁地區、人士首當其衝，中華泛藍泛藍協會副理事長林忠山今預言，民進黨為求國會席次過半，至少會抓10位至15位藍營立委候選人，藍營優勢選區及選情拉鋸都是可能被抓拿對象。

中華泛藍協會預估，79席區域立委中國民黨有機會取得優勢席次，加上不分區預估有15席，總計將拿下62席立委，單獨在國會過半；民進黨則是不分區11席、區域32席，總計43席，民眾黨、時代力量、親民黨等第三勢力加起來可望有8席空間，民進黨若要挽回頹勢，非常可能出奧步，用抹紅扣帽子方式捉拿藍營立委候選人。

林忠山表示，統促黨不分區第三名何建華日前組團去金門、廈門旅遊，被檢調以涉及賄選為由約談，訊後諭令20萬元交保，限制住居，《反滲透法》還沒過過蔡政府就動作頻頻，一旦民進黨於31日通過《反滲透法》，3天過後就可以直接抓人，民進黨為搶救選情，預估至少有10位至15位藍營候選人被逮捕。

林忠山說，民進黨先從統促黨下手殺雞儆猴，抓了還會放，如果這樣行為取得合法性、正當性，屆時抓到大咖就不會放；據情資掌握，藍營不分區、區域立委最多可能有15人可能會被逮捕，民進黨將會趁機塑造恐中、反中效果，達到鞏固執政權及國會席次過半目的。

孫文學校北院長林定芃也認為，民進黨質疑通過《反滲透法》是為了把武器準備好，選前隨時可以派上用場，特別是選情五五波或藍營微幅領先的立委候選人，都可能是民進黨捉拿阻殺的對象，特定政黨介入選舉是民主自由的台灣該發生的事嗎？不得不提防。

前立委錢達表示，扁政府總統府秘書長邱義仁2004年立委選舉曾說，割喉策略割到斷為止，如今的《反滲透法》就是邱口中那把刀，要直接取國民黨性命，同樣地，未來誰只要反對民進黨就可能被逮捕，《反滲透法》不僅是戒嚴惡法，也是取人性命的法案。

前輔仁大學新傳系主任習賢德說，《反滲透法》將造成無法補救的重大傷害，恐會如同2004年的319槍擊案，兩顆子彈讓選情扭轉，即使司法系統事後認為該案影響選民投票心理，但沒有脅迫投票，民進黨為求勝選不擇手段，故技重施，試圖用《反滲透法》作為政治操作影響明年大選，特別提出呼籲，希望台灣民主不要因民進黨耍手段而斷送。

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(中時 )