彰化縣政府近年來實施路邊停車收費，除了可在超商門市繳費，更進一步與4家電信業者8家行動支付業者合作，建置多元付費管道，即日起正式上線啟用。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美表示，停車路邊收費與4家電信業者8家行動支付業者合作，建置多元付費管道。（吳敏菁攝）

彰化縣政府近年來實施路邊停車收費，彰化市、員林市和鹿港鎮共實施82條路段，新增2685格位，縣府為了更便民，除了可在超商門市繳費，更進一步與4家電信業者8家行動支付業者合作，建置多元付費管道，即日起正式上線啟用。

彰化縣政府辦理路邊停車收費業務，即日起新增電信及行動支付App代扣繳停車費服務，與中華、遠傳、亞太、台灣大哥大等4家電信業者，以及LINE Pay Money、歐付寶、beanfun!橘子支付、停車大聲公、Pi 拍錢包、OnePaid萬付通、momo購物網

、遠傳friDay錢包等8家行動支付業者合作，只要透過行動支付APP完成車號綁定等相關設定，就能輕鬆繳費。

縣長王惠美表示，停車場、轉運站，未來捷運規劃都如火如荼進行，打造彰化科技智慧的城市，從交通開始做起。建設多元付費管道，民眾可節省時間遊玩、購物、拚事業，縣府也能節省支出手續費、為縣庫增加收。到超商繳費，縣府須支出每筆約4.1到5.1元手續費，而使用電信、行動支付繳納停車費，縣府支出每筆僅約2到3元手續費

，便民又節省公帑。

工務處長林漢斌表示，為了改善停車問題，縣府5大策略，活化閒置空地，設立路外停車場達32處，新增大小汽車格2744格位，機車1688位。路邊停車共2685格位，從2017年以來累計服務車次430萬筆，收入1億2500萬元。並執行車辨識、剩餘車位顯示等智慧化停車管理。 鹿港鎮也建置首座動態停車引導系統，爭取前瞻建設停車場，總工程經費13億6978萬元。

工務處運輸管理課課長許僅宜表示，向電信業者完成申請後，即可將停車費整合進電話費中，隨電信帳單自動扣款；另下載行動支付App，完成車號綁定、信用卡或儲值帳戶設定後，即可以輸入車號查詢，或掃描停車單第2段條碼等方式，相關下載及繳費流程可至彰化縣路邊停車資訊網查詢。

(中時 )