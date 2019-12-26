翻攝自 Veronica Estell FB

今年的聖誕節讓這位媽媽快瘋了！美國密西根州的一對6歲、4歲的姊妹花，背著媽媽，用她的卡在亞馬遜（Amazon）居家語音助理下訂聖誕禮物，買全套芭比娃娃，以及芭比要住的房子，刷了新台幣2萬多塊，讓媽媽氣到腦充血，理智斷線。

女孩們的母親埃斯特爾（Veronica Estell）日前在臉書PO出影片，說聖誕節家中收到不少包裹，原以為是親戚送的，沒想到女兒見到包裹竟開心地說「Cam(妹妹)，我們用Alexa買的禮物到貨了！」讓埃斯特爾驚覺不妙，查了一下信用卡帳單後崩潰，「太瘋狂了，你知道你們買了多少嗎？7百塊！7百塊！(約新台幣2萬1千元)，還是用我的錢」、「還有這是什麼鬼東西？電池？」

「乾X媽的芭比夢想屋，要200塊！(約新台幣6018元)」，但埃斯特爾最氣的是，女兒買了一堆芭比娃娃，卻忘了幫自己買一份禮物。之後，埃斯特爾打給亞馬遜，求他們取消還沒送貨的訂單，也願意把其他商品退回。亞馬遜則大氣回應，已寄出的商品會辦理退款，但玩具就當作禮物，送她們了(價值約500美元的玩具)。

(中時電子報)