整天盯著手機、電腦，是否覺得眼睛視力越來越模糊？一名51歲的會計師，工作總是緊盯著電腦文件，近日突然覺得視力快速減退，找眼科醫師檢查才發現，左眼已有黃斑部增生膜，因黃斑部產生皺褶，甚至導致視覺扭曲變形。

黃斑部位於視網膜的中央，是視力最重要的區域，健康網站《Heho》報導，台大醫院新竹分院眼科醫師林暄婕表示，黃斑部增生膜是指黃斑部表面有不正常的增生纖維膜，造成視網膜組織扭曲變形，因此又稱為黃斑部皺褶。由於纖維膜的增生過程緩慢，因此早期大多沒有症狀，等到增生膜逐漸變厚才會開始造成視力模糊或視覺扭曲變形。

至於黃斑部增生膜的原因大多與年齡有關，此外，視網膜剝離、曾接受過眼內手術、雷射或外傷等因素也可能導致黃斑部增生膜產生。林暄婕建議，可用「阿姆斯勒方格表」簡易自我評估黃斑部疾病，輪流遮蔽一眼觀看，凝視方格表中心黑點，若發現模糊、線條扭曲變形甚至有黑影遮蔽等情形，應盡速到眼科檢查，以免延誤治療時機。

「阿姆斯勒方格表」可簡易自我評估黃斑部疾病。(圖/摘自ZEISS Vision Care臉書)

輪流遮蔽一眼凝視「阿姆斯勒方格表」中心黑點，正常應呈現左圖，若發現模糊、線條扭曲變形甚至黑影遮蔽等情形(如右圖)，應盡速至眼科檢查。(圖/摘自維基百科)

(中時電子報)