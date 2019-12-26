◎今晚變天氣溫驟降 最低下探13度

今(26)上午各地為晴時多雲，天氣溫暖；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天傍晚東北季風南下，北台灣氣溫驟降，迎風面北部、東北部及東部轉有局部短暫雨，今天北部高溫25度、中南部30度、東北部地區28度。

◎藍營爆黑韓產業源頭就是民進黨中央 「二代網軍」計畫曝光

國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委候選人邱毅組成的「耀正毅」連線，上午第三次開「民進黨的暗黑網軍」記者會，公布民進黨中央的二代網軍計劃，由曾任職民進黨新境界文教基金會的網路高手甯祥豪成立「深口袋行銷公司」操盤，進行打藍、黑韓、抹紅媒體，直指民進黨中央就是黑韓產業鍊的源頭，呼籲黨主席卓榮泰出來說清楚。

◎談反滲透法 馬英九：蔡英文違憲亂權

前總統馬英九26日上午到淡水為國民黨新北市第一選區立委候選人洪孟楷助選，馬英九致詞詢問民眾「最重要的要把誰下架？」，隨後自己回應，「要下架的人很多，族繁不及備載，這政府不換掉的話，台灣是沒有前途」，他特指出民進黨團欲在4天之內推動《反滲透法》，惡法證明蔡英文總統根本是違憲亂權。

◎二次英聽測驗成績公布 僅3成5進步

大考中心今天公布109學年高中英聽測驗第二次考試成績，4萬4550人到考中，得A級者占12.20％、B級48.10％、C級37.49％，而F級為22.1％。今年兩次測驗都參加的3萬7256人中，在第二次測驗成績提升者僅34.39％，其他則維持不變或下降。

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(中時電子報)