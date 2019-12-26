「文青女神」陳綺貞25日被《時報周刊》拍到與一名眼鏡男在台北街頭擁吻，外界以為陳綺貞終於走出和鍾成虎愛情長跑16年無果的陰影，正打算送上祝福，未料眼鏡男卻爆出已有家室，還有兩個小孩。今(26日)媒體找到眼鏡男的正宮妻子，對方看到新聞也傻眼，不解陳綺貞怎會突然介入她的家庭，更請友人轉述一定告到底。

陳綺貞過去和事業夥伴及男友鍾成虎相識18年，去年還傳出秘婚，今年5月卻閃電宣告早在兩年前分手。近日陳綺貞被《時報周刊》直擊擁新歡約會，兩人在路上熱吻，男方還用下半身做出微頂動作，但戀情曝光不到半天，男方就被起底已有家室，添翼音樂回應：「綺貞與對方認識不久，對於對方家庭狀況不知情，如今很錯愕，請留給她一些時間處理，謝謝大家。」

據知，眼鏡男的身分是從事銀行業的林姓襄理，已婚且和妻子育有兩個小孩。今《鏡周刊》報導，林男小孩第一時間看到爸爸緋聞直呼太扯，林男太太也說，不相信陳綺貞是因為不清楚林男家庭狀況才傻傻跟他交往，對陳綺貞小三行為揚言提告，嗆說：「一定要告妨礙家庭、傷害配偶權跟通姦！」而陳綺貞方面對此暫無回應。

(中時電子報)