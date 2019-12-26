賴清德強調，當時參加初選與蔡競爭，是為守護台灣民主。（提張晉銘攝）

民進黨副總統候選人賴清德26日上午來到南投輔選，首站抵達名間鄉，陪同黨內候選人陳癸佑車隊掃街，出發前他提到，當初會與蔡英文競爭初選，主要是習近平點出台灣只有一條路可以走，加上去年民進黨大敗，基層相當焦慮民主可能出現危機，故而登記參加黨內初選。

賴清德說，選戰剩下16天，他再次來到南投，就是要懇請南投的父老鄉親，鼎力支持黨內的陳癸佑和蔡培慧，即便選戰艱辛，但是兩位候選人都全力以赴，目前差距也漸漸拉近，希望大家再加油，完成最後一哩路，高票當選。

而且在兩黨競爭中，人才絕對不輸對方，像是陳癸佑本身是警察出身，把人民褓姆的精神實際上運用在鄉長任內，打造許多建設，照顧民眾，還歸還了許多債務，如果這樣優秀的人才可以進到立院，不僅可以幫助蔡英文守護台灣、捍衛民主，也絕對可以幫助南投縣的建設。

另外日前韓市長說，當時蔡英文被派系架空，因此賴清德才會參加初選，對此賴回應，韓市長畢竟不是黨內的人，所以只是從外面觀察，會不太清楚。至於為何參加黨內初選，主要是因為習近平點出台灣只有一條路可以走，就是一國兩制，另外在去年大敗後，基層相當焦慮，擔心好不容易打造的民主或主權，可能出現危機，故而登記參加黨內初選。

(中時 )