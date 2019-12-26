大陸2019年新基金發行市場的火爆，不斷有明星爆款商品，整體發行規模也節節攀升。中證網引述Wind數據指出，截至25日，大陸2019年共有1,014支新基金成立，為歷史上首度單年新成立基金數破千支。

中證網引述Wind數據，24日，2019年以來大陸新基金合計募集金額超過人民幣（下同）1.33兆元，逼近2015年創下的1.368兆元紀錄，年內有望打破。

報導稱，2010年到2019年間，大陸平均每年發行新基金535支，平均首發規模7,107.31億元，2019年已大幅超越了歷史平均水平。

債券基金是新基金主力產品，近期有多支百億債基金出爐，數據顯示，新成立債券基金470只，發行份額8,316.09億份占比62.45％，發行份額更是此前歷史高點2018年的兩倍。

同時，權益類基金也有所斬獲。股票型基金方面，年內成立新基金202支，發行份額2,257.77億份，占比16.96%。發行總規模和單支平均發行規模均為2016年以來最高。混合型基金今年已經成立299支，發行份額2,599.92億份，占比19.53%。

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