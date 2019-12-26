國泰金(2882)旗下國泰人壽網路投保今年大爆發，除保費收入大幅成長逾300％，註冊會員數、投保件數、累積保費三大網路投保指標均穩居業界之冠，累計會員突破100萬人，市占率高達5成，累積保費收入破10億元，主動推薦客戶更高達6成，各項數據亮麗。

國壽自2014年推出網路投保旅平險以來，每2個旅客就有超過1人選擇國壽旅平險，國壽數位發展部協理林秉毅表示，國壽讓消費者最快1分鐘內即可完成投保，並一次取得意外醫療、海外突發疾病、30餘項急難救助以及獨家海外醫療專機運送實物給付服務，同時與國泰世華銀行獨家合作，卡友滿額即加贈旅遊不便險保障，將旅遊中可能風險完整轉嫁，在急難時給予最強而有力的諮詢與救援服務，是旅平險創下銷售佳績主要原因。

國壽指出，出國旅遊人次連年成長，高頻次出差、出遊、留遊學的「海鷗族」及「空中飛人」越來越多，但統計只有約41％的旅客會提早規劃個人旅遊保障，此外，近4成的人則會在旅遊前夕或當天臨櫃投保，最終有接近19％的人疏漏旅遊保障。看好旅平險的市場，國壽也推動異業結合，與兩大旅遊平台Agoda及KLOOK，從客戶的旅遊歷程出發，打造旅遊生態優惠，期望讓旅客及客戶出國能享受保障與更多優惠。

(時報資訊)