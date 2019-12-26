外貿協會今日舉辦2020年度記者會，貿協董事長黃志芳表示，今年台灣出口結構改變，前11月台灣出口美國比重增加2.3%，明年貿協將持續協助業者掌握貿易戰轉單效應，以及推動新南向市場2.0策略。明年外貿協會迎接50年，將持續扮演國家經貿航母，做為數位科技領航者以及創新模式推動者。

貿協董事長黃志芳指出，面對全球經濟成長趨緩、國際貿易爭端未解等變數，明(2020年)年貿協將持續協助業者多元布局，並同步爭取全球城市智慧化與科技升級衍生商機。隨著5G、AI、IoT等技術崛起，貿協海內外拓銷活動與內部組織轉型，裡裡外外都朝向「數位化」、「智慧化」邁進，與業者攜手爭取數位時代商機。

貿協董事長黃志芳指出，全球地緣政治風險是史上最嚴重，台灣企業家的任務加重，美中貿易戰帶來衝擊，也迎來契機。依據財政部統計，今年累計1至11月台灣對美國出口金額較去(2018年)年同期成長17.6%，出口規模也創下歷年同期新高，顯示美中貿易戰轉單效應與5G通訊等新興商機已經發酵。為進一步推升台美經貿關係，貿協甫於本(12)月18日宣布新設立「台美商務交流中心」，作為貿協、AIT、ASOA、AmCham之鏈結平台，結合轉介、協調、研析、諮詢、交流等5大功能，共同推動台美雙邊貿易與投資再升級。

此外，貿協將持續協助業者掌握貿易戰轉單效應，爭取美國聯邦政府每年高達5,000億美元之採購預算商機。由於近年資訊產品安全要求日趨嚴謹，已有許多聯邦政府採購合約商及得標商積極尋找高品質符合資安要求的供應商；貿協將以安全監控、工業電腦、網通設備、LED及電動巴士為目標，積極洽邀得標商來台與我商鏈結，並客製化輔導我商成為聯邦總務署供應商。

貿協明年續攻新南向市場，加強品牌及通路布局，同步掌握內需市場商機與轉單效益。新南向市場中的越南，受惠於美中貿易戰轉單與生產基地移轉等效應，成為全球關注的焦點。今年貿協已率領我國汽車供應鏈大廠拜訪越南汽車業龍頭VinFast，為雙方汽車產業合作搭橋，同時也與越南最大企業集團VinGroup進行產業合作對談，未來將協助我商擴大與該集團展開多面向合作。

貿協自2017年起，已在6個新南向國家舉辦14場台灣形象展，參展業者超過2,300家次，吸引近30萬人次參觀，進行超過7,000場次洽談，協助業者鏈結當地通路，也完整呈現台灣兼具產業硬實力與文化軟實力的優質形象。明年貿協規畫前往印尼萬隆、印度孟買、越南胡志明市、馬來西亞吉隆坡及泰國曼谷辦理形象展。

(時報資訊)