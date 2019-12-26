星展銀行（台灣）宣布2020「菁英儲備主管計畫」（EMAP：Executive Management Associate Programme）正式起跑，預計招募6至10位儲備主管。近2年星展銀將召募資格由大學提升為碩士生，主要是基於碩士生的工作穩定度較高。一旦通過「菁英儲備主管計畫」，其起跳年薪近百萬。

星展「菁英儲備主管計畫」遴選過程將秉持「4D Framework」（探索Discover、定義Define、發展Develop、執行Deliver）選才機制，篩選出符合星展企業文化的人才。為鼓勵創新思維，今年「菁英儲備主管計畫」特別採用「Intelligent Conversations」評選方式，安排競賽讓應徵者進行分組討論，針對任務主題發揮創意，提出創新的金融解決方案。

星展銀行（台灣）積極打造友善愉悅的職場環境、注重人才發展，廣獲外界肯定，2019年除獲頒《亞洲銀行與金融》雜誌「台灣最佳雇主獎」，更連續兩年被亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》評選為「台灣最佳雇主獎」。

星展銀行台灣區人力資源處處長盧方傑表示，每年的儲備主管計畫更是人才培育中最重要的一環。星展銀行（台灣）針對每位新進儲備主管規畫為期12個月的培訓計畫，除了進行專業訓練、以個人職涯發展為核心方向安排各部門輪調，還能透過特定專案，和資深主管近身學習，快速累積全面的金融實務經驗，並有機會參與最具前瞻性的數位創新專案。

此次的召募即日起至2020年1月31日，資格為碩士以上學歷、具備3至5年工作經驗（不限金融相關）、充滿創新思維與國際視野，有志投身金融領域之青年人才。

(時報資訊)