據大聯盟官方網站報導，芝加哥白襪隊積極補強打線，以1年1200萬美元（新台幣3億6450萬元）與多明尼加籍老將英卡納西昂（Edwin Encarnacion）達成共識。條件包括球團在2021年對他擁有選擇權，價碼也是1200萬美元，不過白襪隊尚未證實這項訊息。

英卡納西昂明年1月就滿37歲，曾三度入選大聯盟明星賽，已打了15個球季，累計414支全壘打。從2012年起每年至少敲32轟，這也是他打擊率雖不高，卻能在各隊間游走的主因，每到需要補重炮手時，很多球隊都會想到他。

今年英卡納西昂在水手、洋基隊合計出賽109場，繳出打擊率2成44、34轟、86打點的成績單，全壘打量產能力甚佳。最近8年每個球季至少能繳出30轟的打者，環顧大聯盟也僅有他一人，因此獲得白襪隊青睞，將擔任指定打擊（DH）。

英卡納西昂在2017年與印地安人隊簽下3年6000萬美元合約，今年是最後1年，但被交易到水手、洋基隊。球季結束後，洋基隊拒絕執行明年2000萬美元的選擇權，因此他成為自由球員。

白襪隊今年球季後積極補強，先前已簽下明星捕手葛蘭鐸、賽揚獎左投凱寇、另一名資深左投岡札勒斯、外野手馬薩拉。並與古巴籍主炮阿布瑞尤續約，加上英卡納西昂，新球季陣容相當整齊。

(中時 )