教育部青年署推動「青年暑期社區職場體驗計畫」，7-8月共有600位青年參與，為自己創造不同以往的暑期生活，除累積經驗之餘，也提早體驗職場，增加職涯規畫能力。

屏科大工業管理系的王媛群、東海大學餐旅管理學系的李美賢、屏東大學商業自動化與管理學系的黃玉修以及台師大公民教育與活動領導學系的黃郁雯，4位學生至「新港文教基金會」體驗職場，他們覺得收穫很大。

這4位學生進入基金會所營運的「新港客廳」及「1／2自然農場」，推廣無農藥、無化肥及友善環境的耕作方式與農特產品，以及從產地到餐桌的概念，協助餐點研發、行銷推廣方案發想及執行、影像紀錄、粉絲專頁經營等，運用自身特長推廣在地產業。

新港文教基金會執行長徐家瑋表示，同學們透過與基金會共同執行工作，學習一群人為家鄉努力且公而忘私的核心價值，期許學生能帶著這樣的理念，不管到哪裡都能持續發揮影響力。

社區職場體驗計畫讓青年朋友們有機會於職場上與同儕互助合作，以自身專長、創新思維幫助非營利組織發展，並且對在地、公益及社會議題開始有更多的關注。眾多精彩體驗故事，已發布於青年署Youtube頻道，有興趣者可上網觀看。

(中時 )