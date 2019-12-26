算過自己一天坐著的時間有多長嗎？有「坐」超過八小時以上？董氏基金會表示，根據一項研究指出，平日每天久坐時間少於8小時，比久坐時間超過8小時者的憂鬱及焦慮程度低，即將邁入新的一年，在迎接2020年的前夕，建議民眾為自己訂定每天「坐」不超過八小時的目標。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出，此研究為刊登於《公共科學圖書館》的研究，其為一系統回顧研究，以42名每周工作30個小時以上的成年人為研究對象，參與者佩戴身體活動測量器(activPAL)持續一周，以身體活動步數作為共變量，依參與者每天坐著的平均時間，分為「低於８小時」、「8-10小時」、「10小時以上」三組，並將參與者完成的焦慮和憂鬱量表(HADS)及簡明健康狀況調查表(SF-12)，採共變數分析進行檢測。

研究結果顯示，平日的久坐時間對焦慮和憂鬱以及心理健康和活力有顯著的影響，周末則無明顯差異，以平日坐著的時間分組比較發現，「低於８小時」組別成員的焦慮和憂鬱程度低於另外兩組，且心理健康和活力的得分較高，而「8-10小時」與「10小時以上」的兩個組別間則沒有顯著差異。

屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興表示，這個研究結果與大眾的認知相同，如果坐著的時間越久，情緒低落的情形就越明顯，像是上班族，工作時已長時間久坐，回到家又選擇靜態的看電視，就比較容易會有情緒低落和焦慮感，相反地，如果進行一些有氧活動，當活動的時間夠久、強度夠高，就會分泌腦內啡、多巴胺等激素，讓我們產生愉悅的感受。

葉雅馨表示，這個研究是個很重要的提醒，無論我們坐著的時間多長，都該增加身體的活動力，「坐」會影響身體與心理，常常是因為坐的時間拉長或工作者只專注於電腦作業，長期下來容易造成肩頸腰的痠痛、減少與他人的互動，焦慮與憂鬱的各種負向情緒沒能轉換。如果無法改變「坐」的行為，可先從調整坐姿著手，即便是坐著也能進行簡單的活動，像是身體扭動、轉動、伸展擴胸、腳伸直擺動、提肛…等，避免久坐造成身體的僵化及專注力的下降、加重鬱悶。建議民眾可試著計算自己一天起身的次數，發現自己坐著的時間實在太長，就應調整改變。

(中時 )