遠航廢照與否，交通部、民航局仍在評估，至今尚未有結論。不過，有遠航員工今日上午至交通部遞交陳情連署書，懇請主管機關同意讓遠航再次飛上青天，保有原本航權，再為旅客服務，保障全體員工的工作權。
陳情連署書指出，我們是一群遠東航空員工，本公司因突發事件自2019年12月13日起暫時停止飛航任務，但其他服務如地勤業務等均正常營運。目前全公司約1000名員工皆堅守崗位正常到班，期主管機關能同意恢復客運服務，並於最短時間內全面恢復正常營運。
全公司員工皆仰賴這份工作養家活口，在此其中亦有許多都是大半青春奉獻給公司的資深員工。在景氣低迷且年關將至的同時，如經裁定無法復飛，所有員工家庭將頓時失去依靠。
因此希望藉此陳情書表達遠東航空所有員工期望，懇請主管機關同意讓遠東航空得以再次飛上青天，並保有原本航權再為旅客服務，讓全體員工工作權有所保障並得以延續。
(中時 )
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