苗栗地檢署26日上午傳喚劉政池到案發監執行。〔謝明俊攝〕

前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池，因違反水土保持法案，經台灣高等法院判處有期徒刑1年2月後，於民國108年12月12日經最高法院判決駁回上訴而告確定。苗栗地檢署108年12月18日接獲台灣士林地方檢察署囑託執行函文後，寄發傳票通知劉政池，於民國108年12月26日上午10時到案執行，26日上午9時41分左右，劉政池到達苗栗地檢署報到後，由本署執行檢察官訊問確認人別無誤並諭知發監執行。

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