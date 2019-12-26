苗栗地檢署26日上午 傳喚劉政池到案發監執行 12:342019/12/26 中時 謝明俊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 劉政池(本報資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗地檢署26日上午傳喚劉政池到案發監執行。〔謝明俊攝〕 前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池，因違反水土保持法案，經台灣高等法院判處有期徒刑1年2月後，於民國108年12月12日經最高法院判決駁回上訴而告確定。苗栗地檢署108年12月18日接獲台灣士林地方檢察署囑託執行函文後，寄發傳票通知劉政池，於民國108年12月26日上午10時到案執行，26日上午9時41分左右，劉政池到達苗栗地檢署報到後，由本署執行檢察官訊問確認人別無誤並諭知發監執行。 (中時 ) #執行 #苗栗 #12 #26 #苗栗地檢署 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄男酒駕拒攔撞警車 警連開26槍制止 08:452019/12/22 社會 《店頭市場》明達醫、東捷資訊本周上櫃掛牌 16:142019/12/23 財經 聖誕節即將到來 台指期預期高檔整理 17:292019/12/23 財經 中碳12月加速生產 彌補11月歲休產能 17:512019/12/23 財經 韓12月前20日出口額年減2％ 一年來最小跌幅 23:532019/12/23 財經 今日溫暖聖誕 明晚間起氣溫驟降 07:442019/12/25 生活 對台26條》台灣運動員享主場優勢 體育署：遵守規範 18:332019/12/25 體育 嘉義博奕大亨遭聲押 查扣鑽石、瑪莎拉蒂6名車數億 11:042019/12/26 社會 警力有限民力無窮！台中市保全日推廣全國 11:062019/12/26 政治 苗栗幼兒園驚傳火警 28名師生受困陽台 11:172019/12/26 社會 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 天無絕人之路 男買8年彩券沒中過 失業當天中頭獎 - 社會 Volvo損失？半夜2點接電話的業務離職 網抓出「真兇」 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 苗栗幼兒園驚傳火警 28名師生受困陽台 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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