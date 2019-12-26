高雄都發局長林裕益26日上午表示，在高雄市長韓國瑜指示之下，高雄都發局將把鐵路地下化兩側、以及原高雄縣的台鐵7個站體800公尺內的住宅、商業土地容積提高、以及允許容積移轉，鼓勵加速開發，屋主或開發商未來繳交的容積代金，可望為高雄市庫帶來數百億元的財政所得。

林裕益指出，為了落實韓國瑜市長打造友善投資環境政策，提高招商引資誘因，高市府今年先從檢討修訂不合時宜法規做起，鬆綁不必要的規定，才能簡化行政流程，提升效能，進而吸引企業投資高雄。

他說，今年已完成都市設計審議規範、容積移轉許可要點修訂、建蔽率放寬，以及仁武產業園區都計變更、私有公保地解編公展、與審議等簡政便民措施。

林裕益表示，除了前述之外，都發局也將在韓國瑜市長的指示之下，明年1月啟動3項容積檢討計畫，包括「原縣區台鐵車站擴大適用容積移轉」、「提高鐵路地下化園道周邊土地容積」、以及「老屋保存再利用免計容積配套措施」等3項。

林裕益強調，2010年12月25日高雄縣、市合併改制，迄今已逾9年，仍有諸多縣市縫合問題，此外，台鐵鐵路地下化以後的都市更新，也是高雄企業與民眾關注的財經與民生議題，韓國瑜市長釋出「縣市縫合」的政策利多，可說是相當接地氣。

高雄都發局都市規劃科長唐一凡指出，長約15.37公里的鐵路地下化兩側，面積約140公頃，除了使用分區屬於「商五」和「住五」等原本使用強度就高的土地，其餘的土地，容積率都將大幅提高，例如，「住三」容積率240％，提高到420％，增加180％。

他表示，屋主或開發商未來可以繳交代金的方式，取得容積的增加，以每公頃的容積代金約2億元推估，140公頃全部完成之後，可望為高雄市庫帶來280億元的財政收入。

至於原高雄縣的台鐵7個站體，包括大湖、路竹、岡山、橋頭、楠梓、後?、以及九曲堂等，800公尺內的住宅、商業土地，大約463公頃，高雄都發局將比照目前在捷運站或台鐵便捷化車站的容積移轉模式，鼓勵加速開發。

唐一凡指出，站體400公尺範圍內，將允許容積移入30％，800公尺內將可容積移入15％，移入的方式，採取一半公共設施土地做為移出基地、一半繳交代金，預估每年可為高雄市庫進帳約2到5億元。

(工商 )