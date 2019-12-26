首枚探空火箭「飛鼠一號」（HAPITH-I）相當壯觀。（楊漢聲攝）

小朋友特別請假前來看火箭。（楊漢聲攝）

晉陞太空科技公司在台東縣達仁鄉南田村附近設立太空探測火箭試射場，原定27日將發射首枚探空火箭「飛鼠一號」（HAPITH-I），但因受到當地民眾反對而暫緩，晉陞太空科技公司26日邀請在地民眾及媒體進入參觀，要打消民眾疑慮，參觀過後部落民眾也都感受到晉陞釋出的善意，將在年後舉行部落會議來決議。

邀集在地居民參觀，由晉陞太空科技董事長、前國家太空中心主任陳彥升親自解說，強調火箭基地發射火箭是商業應用，目標也是朝向國際商業應用，以發射衛星及科學儀器為主，但絕對不會是軍事的用途。

另外對居民在意的安全環保問題，陳彥升也表示，燃料為固態環保合成橡膠加上笑氣，不會爆炸，分解後也不會產生有毒物質，發射範圍戒余蘭嶼及綠島間海域，不會有掉落在民宅的事情發生。

陳彥升強調，希望將南田打造成為常態性太空探測火箭試射場，但絕對會先通過在地居民同意才會執行，發射以商業通訊衛星為主，將來5G及6G通訊會改以衛星取代基地台，是非常重要的發展，「台灣不能缺席。」

絕對要取得當地居民同意！陳彥升表示，如要發射火箭絕對要取得當地居民同意，土地問題也要合法來解決，他不擔心無法發射問題，目前有多個國家力邀，如果長時間無法發射，會將火箭運輸到國外來發射。

至於為何會選擇南田，陳彥升表示，南田發射火箭無領空問題，不會干涉到他國領空，這是最主要的選擇，另外由於鄰近海域在安全上也較佳，才會選擇在南田。

陳彥升表示，希望未來能形成整個火箭產業，進而帶動周邊發展，會極力來跟當地居民及縣府討論，來藉此達到共榮的良性循環。

南田村長高富源參觀後表示，感受到晉陞太空科技公司釋出的善意，經過解說也讓民眾了解到火箭發射的相關情形，不會有亂傳聞的事情發生，感受相當不錯，會在年後舉行部落會議來進行相關決議。

(中時 )