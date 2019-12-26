針對台中市政府宣布廢止中火第二及第三號機組燃煤許可證，並開罰900萬元一事，經濟部表示，中火是從2014年的歷史最高用煤量，以史上最大的幅度減少500萬噸，光是今年就減少300萬噸。在整體火力機組的空污排放上，今年將較2015年減少超過4成，顯示台電不僅自主減煤、減空污，也始終遵循相關法律規定，遺憾中市府任意解讀法令、臨時修改規定，調整減煤時間表對台電開罰，經濟部支持台電依法提出行政救濟。

經濟部指出，為配合空污減量，台中電廠自主降載，生煤用量是從2014年1839萬噸的史上最高峰，降到今年大約1255萬噸，一路走來已經減少500萬噸，光是今年，就減少300萬噸。而在台電全台火力機組空污排放上，2015年火力機組的空污排放高達10.3萬噸，今年已經可以降到5.6萬噸左右。用煤量一路下降，空污量大大減少，對於中市府無視台電公司努力與成果，經濟部表達遺憾。

台電多次表示，台中電廠的運作，都是依照過去中市府核發的台中電廠固定污染源操作許可證操作，其內容明確要求「109年起」減煤四成，今年「用量不得超過1600萬公噸」，但中市府卻以「誤繕」為由，臨時修改規定、更改減煤時程及總量，也因此，台電認為相關的廢止做法並不合法，也不合理。

至於社會關心的供電問題，經濟部強調，供電不會有問題，但是在中市府的處分之後，對電力供應及調度，不可能沒有影響，未來夏天備轉容量率能不能繼續維持10%水準，能源局會與台電公司研討，進一步評估。

(時報資訊)