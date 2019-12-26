美國總統川普表示很快就會簽署與中國達成的首階段貿易協議，周四南韓KOSPI指數在節日淡靜的交投中微升0.04%。

因逢聖誕節，歐美股市仍在放假，韓股交投清淡，外資目前小幅買超88億韓元。

大型股漲跌不一，SK海力士漲逾1%，樂金顯示器漲0.96%，三星電子微跌0.18%，生醫股龍頭Celltrion漲逾2%。零售股表現疲弱，樂天購物跌逾1%，E-Mart跌2.33%。

韓元漲0.23%，報1,161.2兌一美元。

(時報資訊)