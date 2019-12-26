《韓股》交投淡靜，韓股近持平 12:162019/12/26 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普表示很快就會簽署與中國達成的首階段貿易協議，周四南韓KOSPI指數在節日淡靜的交投中微升0.04%。 因逢聖誕節，歐美股市仍在放假，韓股交投清淡，外資目前小幅買超88億韓元。 大型股漲跌不一，SK海力士漲逾1%，樂金顯示器漲0.96%，三星電子微跌0.18%，生醫股龍頭Celltrion漲逾2%。零售股表現疲弱，樂天購物跌逾1%，E-Mart跌2.33%。 韓元漲0.23%，報1,161.2兌一美元。 (時報資訊) #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 生醫與新農業創新創業競賽 中興大學穿金戴銀 04:092019/12/22 企業經營 《生醫股》達爾膚下季擬配息10元，殖利率約15.15％ 15:232019/12/24 財經 《生醫股》國光生技明年提案，興建細胞培養廠、破傷風疫苗廠 16:142019/12/24 財經 安克生醫 列亞太高科技高成長500強 04:102019/12/25 產業特刊 與美商圖策智能科技簽訂AI合作 富禾生醫 攻智慧醫療 04:102019/12/25 產業特刊 富禾生醫總座李建謀 台灣內科醫學會演講 04:102019/12/25 產業特刊 《生醫股》蜜月行情強悍，明達醫飆漲4成 09:262019/12/25 財經 《電腦設備》陳瑞聰遭報料，仁寶：私領域無法回應 11:252019/12/25 財經 時機 實力 國際化 掌握三要素 開創下個30年生醫盛世 04:102019/12/26 財經要聞 亞果生醫醫美保養品 推年終團購 04:102019/12/26 產業特刊 財經熱門新聞 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 大咖獨厚台積電！三星掉肥單 遭爆醜惡內幕 - 財經 台積電遭外資掃貨8成 網友3句話分析. . .散戶臉好腫 - 即時 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。