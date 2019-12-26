太平區一位年約70歲的獨居廖姓老翁日前傍晚騎著電動車欲返家，行經光興路段時，因山區地形忽然瞬間陣雨外又加電動車沒電停在車道上險象環生，幸好宏龍派出所兩位員警巡邏經過發現，除上前關心並合力推了電動車將近200公尺到派出所內充電並提供杯水給老翁暫時休息，因雨勢來得快去的快，待充完電後順利助老翁返家。

太平警分局宏龍派出所警員陳文宗、張家漢，日前下午5點多巡邏勤務結束後欲返派出所時，因位處頭汴山區附近，天空忽然來一陣陣雨，兩人於光興路途中發現一名騎著電動車的老翁車子忽然停在外側車道上，因深怕老翁發生危險，上前一問才得知原來是電動車沒電，老翁非常緊張表示自己獨居在約1公里外的光明路附近，因距離派出所不遠，兩位員警貼心合力先將電動車推到派出所充電，並提供杯水給老翁稍作休息並與聊天話家常，稍緩其緊張情緒，待充電完畢後再由一名員警尾隨護送返家。

太平警方表示，如使用電動車外出前應檢視電量是否充足，勿於電動車電力不足時騎乘外出或行駛太遠以免再遇上類似危急情況，家中如有年長或行動不便者，家人們也要多注意或貼心提醒，避免類似危險情形發生。

(中時 )