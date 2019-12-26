卜蜂(1215)爆出食品污泥偷倒農地事件後，今日董事長鄭武樾首次出面喊冤，絕對不是媒體報導公司是為了節省費用，這件事是台灣的廢物處理的盲點，原本以為是交給對方處理成有機肥就好，誰知道有連帶追蹤的責任！他抱怨，現在這麼多要處理，商人趁火打劫，把價格提高，未來加工費用恐會增加，公司有計劃投資5~6000萬元自己處理廢棄物，但占地多少、處理多少還沒有明確的數字。

鄭武樾再次強調說，公司一切合法，被違法傾倒的食品污泥廢棄物沒有重金屬污染，不過會有發酵問題，氣味上不好聞。他抱怨，現在這麼多要處理，商人趁火打劫把廢棄物處理價格提高，被業者亂倒的每噸處理金額恢復到兩萬多，而目前產出所生的廢棄物一噸處理費原本為4~5000多元，未來可能增至6~7000元。

鄭武樾說，幾十年來都沒這個問題，廢棄物處理費用並沒有省，當然管理的確有錯失，新接任的協理起先很不錯，誰知道現在會變成這樣，公司未來會加強食安和環保方面的投資。他說，公司正在積極處理，現在看起來做有機肥是不適宜的，未來將採熱處理不做有機肥也許是一條途徑。

卜蜂今年營運表現出色，原先有機會創出歷年新高，不過，爆出被委託業者將食品污泥偷倒農地事件後，將被罰錢、又將劃出一部分的錢來處理後續，獲利恐將會微幅受到影響。在明年資本支出方面，預期將會超過去年16.8億元，洗選蛋、雞場或豬廠等都有考慮會投資，但金額及地點目前仍未明確。

(時報資訊)