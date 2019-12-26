北市精品店遭砸丟信號彈 警追緝7車15嫌 12:332019/12/26 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 先有數名嫌犯到精品店門口，以棍棒破壞監視器後，再開車衝撞大門鐵捲門。(翻攝照片／林郁平台北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市建國北路一家精品店，26日凌晨4時許，突然遭一群黑衣人砸店、開車衝撞大門，甚至丟擲信號彈引發火警，警方調閱監視器畫面展開偵辦，發現有15名年輕男子分成7輛車到現場逞凶，目前正以車追人，積極追查嫌犯身分及下落。 北市精品店遭砸丟信號彈 警追緝7車15嫌 警方調查，凌晨先有3名嫌犯到精品店門口，以棍棒破壞監視器後，再開車衝撞大門鐵捲門，並朝店內丟擲信號彈，15名惡煞在案發後隨即跳上7輛車逃逸，目前不排除是因幫派糾紛所引發的尋仇案件，正全力追緝中。 (中時 ) #信號彈 #精品店 #大門 #凌晨 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸風生水起 吹開綠色能源大門 04:092019/12/22 話題觀察 新竹市立動物園周六正式營運 調整入出園大門 14:552019/12/23 生活 《航運股》高鐵春節疏運加開424班次列車，25日凌晨開放購票 16:312019/12/23 財經 小宇為新單曲凌晨開工「一路吃沙吃到飽」 19:212019/12/23 娛樂 陸航天廣交朋友 向世界敞開大門 04:102019/12/24 話題觀察 行車糾紛釀衝突 男子朝動物醫院丟擲信號彈 22:552019/12/24 社會 陸服務業開大門 向日韓招手 04:092019/12/25 焦點新聞 行車糾紛口角 莽男丟信號彈教訓仇家險燒醫院 08:542019/12/25 社會 泰國警方控擊斃穆斯林士兵謀殺 人權團體稱罕見 21:142019/12/25 國際 中市凌晨槍響 ！酒店慶生起口角 1男送醫搶救 09:492019/12/26 社會 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 天無絕人之路 男買8年彩券沒中過 失業當天中頭獎 - 社會 Volvo損失？半夜2點接電話的業務離職 網抓出「真兇」 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 苗栗幼兒園驚傳火警 28名師生受困陽台 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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