北市建國北路一家精品店，26日凌晨4時許，突然遭一群黑衣人砸店、開車衝撞大門，甚至丟擲信號彈引發火警，警方調閱監視器畫面展開偵辦，發現有15名年輕男子分成7輛車到現場逞凶，目前正以車追人，積極追查嫌犯身分及下落。

北市精品店遭砸丟信號彈 警追緝7車15嫌

警方調查，凌晨先有3名嫌犯到精品店門口，以棍棒破壞監視器後，再開車衝撞大門鐵捲門，並朝店內丟擲信號彈，15名惡煞在案發後隨即跳上7輛車逃逸，目前不排除是因幫派糾紛所引發的尋仇案件，正全力追緝中。

(中時 )