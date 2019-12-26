國民黨立法院黨團今開記者會，抨擊蔡政府稅改的小確幸，其實是利用廣大百姓，來掩護背後少數億萬大戶減稅，簡直是「富豪吃肉、百姓喝湯」，加大國內貧富差距，蔡政府的稅改真相是向富人靠攏。

國民黨團總召曾銘宗表示，去年2月7日蔡政府強行通過的租稅改革，包括4大扣除額，標準扣除額從18萬元提高到24萬元，薪資扣除額從12萬8千元提高到20萬元，幼兒學前特別扣除額從2萬5千元調高到12萬元，身心障礙扣除額從12萬8千元調高到20萬元，如此稅改的結果，282萬戶估算平均每戶減稅1萬3千9百元。民眾的確感受到減稅的小確幸，但是並不了解減稅紅包真正肥了誰？真相是背後的富豪大塊吃肉，小老百姓只能喝殘湯。

曾銘宗指出，去年減稅主要在於大老闆股利所得從45％降到28％，透過分離課稅方式，減稅利益1億元以上到3億元有15人，5千萬元到未達1億元有32人，2千萬元到未達5千萬元有116人，1千萬元以上未達2千萬元有178人，換句話說，財政部去年2月7日的稅改，完全倒向大富豪，如此一來將造成國內貧富差距加大，國民黨團要求蔡政府必須對全國人民說清楚、講明白。

藍委費鴻泰批評，去年財政部稅改方案，國民黨團在財政委員會就曾提出，會造國內貧富懸殊日益加大之虞，稅改內容根本是站在照顧股市大戶角度而改，果不其然在財政部所公布的減稅利益表中，5千萬元以上的股市大戶高達47人，簡言之，蔡政府只拿一點小確幸給老百姓，卻送給股市大戶大魚大肉。

費鴻泰表示，政府任何一項稅改，都應該站在普羅大眾的角度思考，而不是為了少數股市大戶來設計稅改，呼籲蔡英文不要老想討好有錢人、眼中不能只有派系分贓、酬庸，應該多想想百姓生活現在過得到底好不好。

藍委賴士葆指出，從去年稅改內容來看，蔡政府稅改的中心思想就是股利分離課稅，在沒有實施分離課稅之前，股市大戶要繳交45％稅額，分離課稅之後，降為28％，中間差距何其大！減稅實質上超過1千萬元以上的有341戶，佔全部綜所稅稅額減少未達100萬元以上6880人中的5％。由此可見，稅改根本是圖利及少數股市大戶，將普羅大眾當做「人肉盾牌」，讓真正有錢人享受稅改利益，一位千萬大戶獲得的稅改利益，可抵千位百姓，如此強烈的剝奪感，社會大眾要看清楚蔡政府稅改、人民小確幸的背後，隱藏0.5％大戶的大確幸。

(中時 )