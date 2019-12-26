扯後腿！渦扇15要讓陸殲20苦等 12:202019/12/26 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 殲－20戰機2018年在第12屆珠海航展上展現飛行性能的畫面。（中央社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 殲-20戰機 雖然解放軍殲-20戰機已進入東部戰區的一線部隊執勤，但發動機的問題仍未徹底解決。儘管大陸官方盛讚殲-20的性能，可是一則企業公告卻暴露出，至少在未來5年內，「威龍」都無法裝備渦扇-15發動機。 據多維新聞網25日報導，中國軍工企業成飛正在黃田壩的工廠量產殲-20戰機。外界對工廠內部情況所知不多。而解放軍少將金一南19日刊文說，他在參觀過工廠後，感到「歎為觀止」。 (中時電子報) #殲-20 #渦扇-15 #發動機 #引擎 #中國 #隱形戰機 也許您會感興趣 推薦閱讀 換心！能超音速巡航 向量航發版殲20A將問世 13:442018/11/07 軍事 紅色幽靈現身 轟-20傳將成殲20僚機 10:432019/08/10 軍事 渦扇15沒量產 殲-20得等到2020年代中 00:302019/08/19 軍事 殲20強心 陸獲烏航發巨擘過半股權 13:242019/12/16 軍事 比下殲20 殲31憑什麼上陸航母 15:192019/12/24 軍事 軍事熱門新聞 扯後腿！渦扇15要讓陸殲20苦等 - 空軍 美海軍報告：陸艦艇大幅超越 威脅西太平洋美軍 - 軍事 蘇57測試新裝備墜毀 俄媒披露事故原因 - 軍事 絕殺南海 陸最新反艦巡航導彈鷹擊18首次亮相 - 軍事 2年內第4次 美證實陸試射巨浪3 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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