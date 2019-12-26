殲-20戰機

雖然解放軍殲-20戰機已進入東部戰區的一線部隊執勤，但發動機的問題仍未徹底解決。儘管大陸官方盛讚殲-20的性能，可是一則企業公告卻暴露出，至少在未來5年內，「威龍」都無法裝備渦扇-15發動機。

據多維新聞網25日報導，中國軍工企業成飛正在黃田壩的工廠量產殲-20戰機。外界對工廠內部情況所知不多。而解放軍少將金一南19日刊文說，他在參觀過工廠後，感到「歎為觀止」。

(中時電子報)