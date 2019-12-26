「鋼鐵韓粉」劉家昌，多次公開發言力挺國民黨總統候選人韓國瑜，有鑑於上周「挺韓」、「罷韓」遊行雙雙落幕，讓他藉此痛批三立連「韓國瑜抱小孩」都能拿出來黑，直言：「看得出民進黨是走頭無路了」。

劉家昌表示看到高雄兩方遊行畫面，就可以得知綠營民調是假的，畢竟一千來人的樣本不能代表全台灣人，接著先將矛頭對準三立，怒斥連韓國瑜抱嬰兒也不放過拿出來黑，就能看出民進黨是走頭無路，接著砲轟賴清德曾表示自己是台獨工作者，如今卻進了中華民國政府，還領中華民國薪水，又和蔡英文明目張瞻選中華民國正副總統，是想要消滅中華民國嗎？最後更撂下狠話：「擺明的騙子，再18天就大選了，一定要阻止這兩個騙子，退出我們的中華民國的大選」。

劉家昌臉書全文。（圖/劉家昌臉書）

接著他更意有所指表示：「最近台灣安眠藥賣的特別多，可知人心不安」，最後更再次強調：「熱愛中華民國的800萬票，一票都不會少！大家齊心撥亂反正，邪不勝正韓國瑜當選，中華民國萬歲」。

(中時電子報)