民進黨立委候選人阮昭雄（右起）、吳怡農、謝佩芬26日上午在吳怡農競總舉行記者會。（張穎齊攝）

有民調顯示，民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農只落後藍委蔣萬安0.8％，而民眾黨何景榮則有1.9％的支持度，台灣基進黨主席陳奕齊批評，這是民眾黨主席柯文哲扯民進黨後腿的策略，直指「吳怡農若輸就是輸給柯」。何景榮表示，一下說民眾黨拉民進黨票、一下又抹紅民眾黨，很奇怪，「請問是在哈囉嗎？」

「哈囉？是在哈囉嗎？」何景榮表示，基進黨一下說民眾黨拉民進黨、一下又抹紅民眾黨，然後國民黨主席吳敦義又說民眾黨是泛藍聯盟，前北農總經理吳音寧又嗆民眾黨不藍不綠，很奇怪，民眾黨就是白的，中間溫和、中道力量，他怎會拉吳怡農的票？

何景榮說，若民眾黨民調真那麼低，那些政黨就不會瘋狂攻擊，民眾黨有到一定的％數，分量足夠到可威脅藍綠及其他政黨，這民調就參考，實際狀況看各黨反應就知道，蔣萬安瘋狂掃街，民進黨側翼罵他拉吳怡農的票。

何也強調，不會特定拉下什麼候選人，小黨一開始的確聲量低，但台灣就是有很多像他一樣是沒有資源的年輕人，剛出來沒背景要被認識，還被嘲諷，這就是基層青年困境，他站出癌，就是要讓大家看到新住民與青年的聲音。

針對民進黨狂打下架吳斯懷與反滲透法議題，何說「要下架，就藍綠兩黨一起下架，民眾黨比這兩個爛黨好！」除了吳斯懷，很多國民黨立委候選人也都有問題，反滲透法則是要主張明確，訂立嚴謹，但像國安會還說中共疑似拉攏民眾黨打民進黨，讓他傻眼，要求國安會對這假新聞提出嚴格證據，不然國安會也被中共滲透造假了嗎？

針對基進黨言論，吳怡農表示，過去幾周看到民調趨勢，從幾個百分點拉近到零點幾的差距，代表他立場是對的、不會錯，選民看到的立委是有堅定明確的立場，可保護台灣的立委，選完後，接下來不會有問題的。民進黨立委候選人阮昭雄則說「吳怡農怎麼會輸？不會輸！」

(中時 )