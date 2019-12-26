使用酷似李小龍頭像商標15年的大陸知名連鎖快餐店「真功夫」，周三（25日）被李小龍女兒李香凝旗下Bruce Lee Enterprises，LLC（李小龍有限責任公司），在上海法院提告侵權索償2.1億元人民幣。真功夫今發聲明稱，對被起訴感疑惑，該商標確曾有爭議，但沿用多年一直無被判定侵權或撤銷使用權，公司正準備應對訴訟。

李小龍公司於上海法院提出訴訟，要求「真功夫」立即停止使用李小龍形象、在傳媒版面上連續90天澄清其與李小龍無關，還要賠償其經濟損失2.1億元人民幣，及賠償維權合理開支8.8萬元人民幣。

真功夫發聲明稱公司的系列商標，是由公司申請、國家商標局嚴格審查授權，已經使用了15年，商標是否侵權多年前也曾有爭議，但公司的商標一直沒有被判定侵權或撤銷的行政或司法裁決，「時隔多年後被起訴，我們也很疑惑，我們正在積極研究案情、準備應訴」。

李小龍公司的代表律師葉芳指出，從登記書的內容可以看出，真功夫知道他們是在使用李小龍形象，其創始人卻拒絕與李小龍後人聯繫及取得授權，屬於對李小龍肖像的惡意使用。但有大陸法律界人士指出，上海法院不負責商標侵權案件，原告可能要到北京的國家商標評審委員會、北京知識產權法院才受理。

據大陸《商標法》第45條，侵犯在先權利的商標無效，應在商標註冊日起5年內提出，而真功夫近年來已獲得了不少「功夫龍」形象的註冊商標，部分商標的註冊時間已超過5年。因此，李小龍公司或能通過訴訟獲得一定的賠償，但很難阻止真功夫繼續使用有關商標。

真功夫於1990年由潘宇海在東莞創立，對外宣稱是中國快餐行業前5強中唯一的本土品牌。目前真功夫在全大陸擁有600多家直營門市，每年營業額超過50億元。

早在2010年，李香凝已在美國陸續將其父親的影片和商標所有版權購買回來，計劃把這些資源重新整合，使「李小龍」成為全球品牌。但在中國，因為功夫明星的品牌效應，仍有不少使用李小龍照片及形象註冊的公司，令他長期「被代言」，讓李香凝覺得有必須透過法律途徑維權。

(中時 )